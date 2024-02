Cea mai frumoasa piata din vestul tarii va fi in judeul Timis. Surpriza este cu atat mai mare cu cat obiectivul de care vorbim nu se afla in Timisoara, ci intr-o comuna din judet, renumita insa si prin alte investitii spectaculoase.Piata in discutie este una de mare traditie, avand in spate o bogata istorie, care a facut-o sa fie chiar un brand al judetului. Acum, acest targ de referinta al judetului va beneficia de o investitie de 19 milioane lei, care il va face cu siguranta cel mai frumos ... citeste toata stirea