Proiectul Muzeul Apei - racord la reteaua culturala a Timisoarei, derulat de Fundatia Aquatim, in perioada mai-decembrie, pentru activarea si includerea in circuitul cultural a vechii Uzine de Apa Urseni, ca parte din Programul cultural national "Timisoara - Capitala Europeana a Culturii in anul 2023", se apropie de final.Evenimentul organizat cu acest prilej va avea loc, intre 7 si 10 decembrie, fiind inclus in programul oficial de inchidere al capitalei culturale. Acesta cuprinde conferinta ... citeste toata stirea