Politistii fac luni dimineata 20 de perchezitii in judetele Arad, Alba, Maramures si Suceava, la persoane care ar fi vandut tigari provenite din contrabanda. Noua persoane urmeaza sa fie duse la audieri."Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Arad, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Arad, impreuna cu politistii Serviciului Criminalistic si ai Serviciului pentru Actiuni Speciale, efectueaza, in aceasta dimineata, 20 de ... citeste toata stirea