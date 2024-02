20 de viitoare mamici din Faget primesc sprijin prin programul national "Cutia bebelusului"

Organizatia Salvati Copiii si Fundatia OMV Petrom au lansat in ultimul trimestru al anului 2023 programul "Cutia Bebelusului", cu scopul de a reduce mortalitatea infantila si a de sprijini familiile imediat dupa nastere.Fundatia OMV Petrom finanteaza integral proiectul in valoare de 1.500.000 de euro."Cutia Bebelusului", necesara si utila pentru primul an de viata Conform statisticilor, Romania se mentine pe primele locuri in Uniunea Europeana in ceea ce priveste mortalitatea infantila. Media ... citește toată știrea