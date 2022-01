200 de ani de teologie ortodoxa aradeana

Facultatea de Teologie Ortodoxa "Ilarion V. Felea" din cadrul Universitatii "Aurel Vlaicu" din Arad sarbatoreste anul acesta Bicentenarul. O sarbatoare nu doar a comunitatii academice si religioase, ci a intregului oras. Aradul se poate mandri cu primul Institut Teologic din Transilvania, infiintat in anul 1822, acum 200 de ani.Pentru a marca acest an special pentru invatamantul teologic aradean, Facultatea de Teologie "Ilarion V. Felea" din Arad in parteneriat cu Arhiepiscopia Aradului si ... citeste toata stirea