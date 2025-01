2025, anul firobuzelor noi la Timisoara

La inceputul lunii septembrie 2024, la Primaria Timisoara a fost semnat cu firma Bozankaya contractul pentru livarea a 33 de troleibuze noi, primul urmand sa soseasca in orasul de pe Bega in luna aprilie 2025.Contractul prevede livrarea a 25 de troleibuze articulate de 18 metri si a 8 troleibuze de 12 metri cu baterii, pana in toamna acestui an. Toate troleibuzele sunt prevazute cu baterii cu autonomie mare, sisteme de siguranta, aer conditionat, incalzire in scaune, internet wireless, prize ... citește toată știrea