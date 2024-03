21 de politisti de frontiera de la Nadlac si un inspector fiscal, trimisi in judecata pentru luare de mita

DNA anunta, marti, trimiterea in judecata a unui inspector al Directiei Generale Antifrauda Fiscala si a 21 de lucratori in cadrul Politiei de Frontiera, de la Nadlac, pentru luare de mita. Ar fi primit pana la 600 de euro de la transportatori de calatori din Republica Moldova, fara a dispune masurile legale pentru calatorii extra-comunitari.Procurorii DNA au dispus trimiterea in judecata a 22 inculpati (un inspector in cadrul Directiei Generale Antifrauda Fiscala si 21 de lucratori in cadrul ... citește toată știrea