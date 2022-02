22 de camere vor supraveghea o parte a Canalului Bega si a zonei centrale a Timisoarei

Politia Locala Timisoara a semnat in aceste zile contractul cu firma care a castigat licitatia referitoare la "Achizitia sistemului de monitorizare video a unei portiuni a Canalului Bega si a unei parti a zonei centrale a municipiului Timisoara", fiind in faza de pregatire a demararii executiei lucrarilor. Initiativa referitoare la aceasta investitie a fost inceputa in urma cu cativa ani, cand s-a lansat tema de proiectare, s-a efectuat un studiu de fezabilitate, a fost obtinuta autorizatia de ... citeste toata stirea