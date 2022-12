22 decembrie 1989. Ziua cand Timisoara a invins, iar Ceausescu a fugit

In data de 22 decembrie 1989, sloganul "Exista Dumnezeu!" a rasunat iarasi din piepturile a peste 100.000 de oameni infiorati adunati in Piata Operei, dar ingenuncheati cu fata la Catedrala Mitropolitana. In aceasta zi a fost mai real ca niciodata. Dictatorul Nicolae Ceausescu a fugit cu elicopterul din sediul CC al PCR din Bucuresti.Bucuria protestatarilor este coplesitoare! Timisoara a invins! E bucuria victoriei. In balconul cladirii Operei Timisoara, numeroase persoane - printre care ... citeste toata stirea