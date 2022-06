23 de ani de inchisoare pentru trei asistenti maternali care au batut si violat trei copii din Timis

Calvar pentru trei copii din Timis care au fost supusi in repetate randuri la agresiuni sexuale si batai, chiar de cei care ar fi trebuit sa aiba grija de ei. Politistii timisoreni au pus in aplicare pedepse cu executare pentru o familie de asistenti maternali care au abuzat in repetate randuri trei frati de 6, 10 si 12 ani. Pedepsele celor trei insumeaza peste 23 de ani de detentie.Cei trei asistenti, care fac parte din aceeasi familie, (n.r mama, tata si fiul) au fost gasiti vinovati de ... citeste toata stirea