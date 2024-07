24 de imigranti, multi dintre ei deshidratati, gasiti ascunsi intr-un TIR ce transporta mobila

Politistii de frontiera de la Nadlac II, din judetul Arad, au depistat 24 de imigranti ascunsi intr-un TIR inmatriculat in Turcia, care transporta mobila. Mai multi dintre acestia erau deshidratati, astfel ca la fata locului a intervenit o ambulanta SMURD care a transportat unul dintre cetatenii straini, la spital."In data de 01.07.2024, in jurul orei 08:30, in Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac ll s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control, pe sensul de iesire din tara, un ... citește toată știrea