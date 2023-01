26 ianuarie 1989 - ziua in care au fost puse in vanzare primele exemplare Dacia 500 Lastun! Singurul autoturism interzis de ANPC

Foto: Piclisan AdrianMuzeul National al Banatului Timisoara prezinta un souvenir istoric: data de 26 ianuarie 1989 - ziua in care au fost puse in vanzare primele exemplare Dacia 500 Lastun!Lastunul produs la Timisoara era un autoturism romanesc de mici dimensiuni, care s-a fabricat intre anii 1988 si 1991. Denumirea acestuia provine de la numele pasarii lastun (delichon urbicum). Productia a avut loc la fabrica Tehnometal, infiintata in 1879 de maistrul Mihaly Bozsak, devenita ulterior ... citeste toata stirea