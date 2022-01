262 de copii cu COVID, depistati in doar 24 de ore, in Timis. Printre ei, un bebelus cu malformatie cardiaca din nastere, internat in spital

Un numar de 262 de copii din judetul Timis au fost confirmati cu virusul SARS CoV-2 doar in ultimele 24 de ore, printre care si un bebelus de trei saptamani care se afla internat in Maternitatea Bega din Timisoara, dupa ce s-a nascut cu o malformatie cardiaca. In Timis sunt active 19 focare, dintre care sapte in scoli din Timisoara si 11 in spitale.Potrivit Directiei de Sanatate Publica Timis, 262 de minori au fost depistati cu SARS-CoV-2, in ultimele 24 de ore, in Timis."Din totalul ... citeste toata stirea