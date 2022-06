27 de kilograme de cannabis, gasite la sase persoane retinute pentru trafic international de droguri

Procurorii DIICOT Arad au retinut sase persoane si au pus sub control judiciar o alta, pentru constituirea unui grup infractional organizat, trafic international de droguri de risc si trafic intern de droguri de risc. Gruparea aducea droguri de risc din Spania, ele fiind introduse in tara pe la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac, judetul Arad. In urma unui flagrant si a unor perchezitii, au fost gasite 27 de kilograme de cannabis.Procurorii DIICOT i-a prins in flagrant pe cei sase ... citeste toata stirea