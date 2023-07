Ziua imnului national al Romaniei - "Desteapta-te romane!", simbol al unitatii Revolutiei Romane de la 1848 - este sarbatorita, anual, la 29 iulie, data la care, in anul 1848, "Desteapta-te romane!" a fost cantat pentru prima data oficial, in Parcul Zavoi din Ramnicu Valcea.Ziua imnului national al Romaniei a fost instituita in anul 1998, prin Legea nr. 99/1998, care prevede ca aceasta zi va fi marcata de autoritatile publice si de celelalte institutii ale statului, prin organizarea unor ... citeste toata stirea