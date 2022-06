3,1 milioane pentru 13 statii de incarcare electrica, amplasate in mai multe comune din Timis

Consiliul Judetean Timis va depune la Administratia Fondului de Mediu o cerere de finantare in valoare de 3,1 miliarde de lei, in vederea sustinerii instalarii a 13 statii de incarcare electrica in mai multe localitati din judet.In cursul lunii decembrie 2021 a fost lansat "Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru ... citeste toata stirea