In 2023 se implinesc 30 de ani de la proclamarea Zilei mondiale a libertatii presei, pe 3 mai.In aceste trei decenii, din 1993, s-au inregistrat progrese substantiale catre o presa libera si libertate de exprimare in toata lumea. Cu toate acestea, libertatea presei, siguranta jurnalistilor si libertatea de exprimare sunt tot mai atacate, avand un impact asupra indeplinirii altor drepturi ale omului, potrivit ONU.Comunitatea internationala se confrunta, in prezent, cu crize multiple: ... citeste toata stirea