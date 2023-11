Institutul Intercultural Timisoara propune o expozitie documentara despre exterminarea in masa a populatiei rome si sinti in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial. Panourile cu imagini impresionante si informatii istorice documenteaza Holocaustul romilor in Romania, care din acest an scolar se preda ca materie separata in clasele XI-XII.Expozitia va fi deschisa in perioada 15 noiembrie - 29 noiembrie 2023 la parterul Universitatii de Vest Timisoara.Samudaripen, termenul folosit in romani ... citeste toata stirea