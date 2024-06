In 22 iunie, Forumului German al Tineretului Banatean (FGTB), Primaria Recas si Cramelor Recas vor serba organizeaza in orasul Recas din judetul Timis, Kirchweih (ruga) si aniversarea a 300 de ani de la venirea svabilor in Recas.Alaturi de alte grupuri de dansuri din regiune, pe scena va urca si ansamblul de dansuri "Gutedel Rekasch", infiintat in 2023. Gutedel Rekasch, cel mai tanar ansamblu de dansuri german din Banat, este condus de catre instructorul Desideriu Tiberiu Palikucsan si ... citește toată știrea