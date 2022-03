Inspectoratul Scolar Timis a integrat un total de 31 de elevi refugiati din Ucriana, in sistemul de invatamant din judet, in perioada 14 -17 martie.Este vorba de 13 prescolari, 11 in invatamantul primar, 6 in invatamantul gimnazial si unul in liceu.Elevii sunt repartizati la Scoala Gimnaziala nr. 2 ... citeste toata stirea