33 de ani! Revolutia din 1989 readusa in actualitate la Muzeul Satului Timisoara

Cu sprijinul Consiliului Judetean Timis, Muzeul Satului Banatean Timisoara organizeaza marti 20.12.2022, la ora 13.00, in Sala de expozitie temporara, rememorarea, dezbaterea si vizualizarea acestui eveniment care in urma cu 33 de ani a schimbat vietile tuturor.Vor fi invitati personalitati ale Revolutiei din Decembrie 1989, asociatia ALTAR, cercetatori ai evenimentelor din 1989. Ei vor vorbi despre semnificatia evenimentelor care au avut loc in Timisoara ... citeste toata stirea