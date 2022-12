33 de ani! Sambata, va fi zi de doliu, la Timisoara

Sambata 17 decembrie 2022, va fi zi de doliu, la Timisoara. La ora 10:00, la Catedrala Mitropolitana din centrul orasului, va avea loc traditionala slujba de pomenire a eroilor martiri, care se tine in fiecare an.La final, la ora 10:30, la Monumentul Crucificarii din fata catedralei, vor fi depuse coroane de flori in memoria timisorenilor morti in urma cu 33 de ani.La ora 14:00, la Cimitirul Eroilor, se va tine slujba de pomenire a eroilor martiri, depunere ... citeste toata stirea