35 de ani de la Revolutie! Gala "Corneliu Coposu", editia a VII a, la Timisoara

La implinirea a 35 de ani de la izbucnirea Revolutiei Romane si de la caderea regimurilor comuniste in Europa de est, Fundatia Corneliu Coposu organizeaza editia a VII-a a Galei Corneliu Coposu la Timisoara - anunta Memorialul Revolutiei din Timisoara.Invitatul special al acestei editii este cel mai relevant istoric al comunismului mondial, Thierry Wolton, care va sustine o conferinta despre caderea comunismului in Europa de Est in 1989 si impactul acestei doctrine fata de lumea de acum si ... citește toată știrea