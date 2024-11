"35 de ani de libertate": doua luni pline de evenimente care culmineaza cu comemorarea Revolutiei din Decembrie 1989

In perioada noiembrie - decembrie 2024, la Timisoara se desfasoara o serie de evenimente in cadrul programului "35 de ani de libertate", organizate de institutii de cultura, organizatii si institutii publice din Timisoara, si nu numai.Programul este centralizat pe site-ul https://35libertate.primariatm.ro/, de unde cei interesati pot afla detalii despre expozitiile, conferintele, piesele de teatru, concertele, tururile ghidate, filmele sau dezbaterile care au loc in Timisoara in aceasta ... citește toată știrea