35 de migranti din Siria, gasiti ascunsi intr-un TIR incarcat cu mobila la vama Nadlac II

Politistii de frontiera de la Nadlac II, judetul Arad, au depistat, ascunsi intr-un TIR incarcat cu mobila, 35 de migranti din Siria care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, cu intentia de a ajunge in Spatiul Schengen.TIR-ul in care erau ascunsi migrantii era condus de un cetatean turc."In data de 24.08.2022, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, judetul Arad, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera, pe sensul de iesire din tara, un cetatean turc. ... citeste toata stirea