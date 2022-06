36 de migranti au incercat sa iasa din Romania ascunsi printre sicrie

Politistii de frontiera aradeni au descoperit 36 de migranti care au vrut sa iasa din tara ascunsi printre sicrie transportate cu un TIR care se deplasa in Italia, condus de un roman.TIR-ul a fost verificat in Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, in baza unei analizei de risc, iar politistii de frontiera au gasit in remorca migrantii, potrivit unui comunicat al Politiei de Frontiera. "Persoanele in cauza au fost conduse la sediul sectorului politiei de frontiera pentru cercetari. In ... citeste toata stirea