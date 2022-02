37 de cetateni din India, Pakistan si Bangladesh, depistati la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, ascunsi intr-un automarfar

Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat treizeci si sapte de cetateni din India, Pakistan si Bangladesh, care incercau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi intr-un automarfar incarcat cu polistiren. In cadrul verificarilor preliminare, s-a stabilit ca cetatenii, cu varste cuprinse intre 21 si 52 de ani, sunt majoritatea solicitanti de azil in Romania.Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au ... citeste toata stirea