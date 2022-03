38 de migranti, ascunsi intr-un TIR si doua autoutilitare, depistati la vama Nadlac II

In ultimele 24 de ore, politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat, ascunsi in doua autoutilitare si un autocamion, treizeci si opt de cetateni din Turcia, Siria, Sri Lanka si Irak care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. Soferii mijloacelor de transport, patru cetateni romani, sunt cercetati pentru savarsirea infractiunii de trafic de migranti, urmand ca la finalizarea cercetarilor sa fie dispuse masuri legale care se impun.In ... citeste toata stirea