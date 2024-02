4.000 de refugiati! Timisoara ramane alaturi de Ucraina

Pe 24 februarie se implinesc doi ani de cand tara vecina a fost invadata de trupele rusesti. Doi ani in care Timisoara a fost unita in a sprijini peste 4.000 de refugiati ucraineni care au ales orasul pentru a se adaposti de razboi."Credem ca este nevoie de un dialog constructiv, menit sa aduca in prim-plan subiecte esentiale referitoare la sprijinul acordat Ucrainei si refugiatilor din comunitatea noastra, incluzand aici implicarea administratiei locale, a societatii civile, importanta ... citește toată știrea