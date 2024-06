40% din romani au toaleta in fundul curtii. Cei mai putini locuiesc in regiunile Centru si Vest, cei mai multi in Sud-Vest Oltenia

Un numar de 11.415.029 locuitori aveau locuintele conectate la sistemele de canalizare, in 2023, reprezentand 60,1% din populatia rezidenta a Romaniei, cu 174.369 persoane mai mult decat in anul 2022, arata datele Institutului National de Statistica (INS)."In anul 2023, un numar de 11.415.029 locuitori aveau locuintele conectate la sistemele de canalizare, reprezentand 60,1% din populatia rezidenta a Romaniei, cu 174.369 persoane mai mult decat in anul 2022. In ceea ce priveste epurarea ... citește toată știrea