4000 de copaci plantati la 15 km de Timisoara

Asociatia Verde de Banat a continuat seria activitatilor de plantare derulate sub genericul Verde pentru viata. In weekendul care tocmai s-a incheiat, 180 de voluntari au plantat aproape 4000 de puieti de stejar si jugastru, pe teritoriul comunei Giarmata, in zona drumulul care face legatura cu autostrada.Participantii de toate varstele, de la cei mai mici la cei mai mari, au profitat de vremea deosebit de frumoasa si au transformat zona arida de langa sosea intr-o viitoare oaza de verdeata. ... citeste toata stirea