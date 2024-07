41 de grade! DSP Timis infiinteaza inca un punct de prim ajutor in Timisoara. In total sunt sapte

Pentru a veni in sprijinul populatiei, Directia de Sanatate Publica Timis va amenaja la nivelul municipiului Timisoara un nou punct de prim ajutor in caz de canicula, in piata agroalimentara Badea Cirtan.Acesta va fi disponibil incepand de luni, 15 iulie."Va reamintim faptul ca punctele de acordare a primului-ajutor sunt deja amplasate in urmatoarele locatii", atentioneaza DSP Timis, vineri 12 iulie.Municipiul Timisoara:Oficiul Postal nr. 1 Timisoara, bv. Revolutiei 1989, nr. 2Opera ... citește toată știrea