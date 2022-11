42.500 lei pentru copiii cu dizabilitati, stransi la ROVINHUD Timisoara

La Hotelul Timisoara, a avut loc o editie speciala ROVINHUD WINE SHOW, care si-a propus sa puna in valoare soiurile romanesti si abilitatile persoanelor cu dizabilitati, in cadrul unui salon cu degustare de vinuri si a unor masterclassuri sustinute de experti in domeniu, la care s-au strans 42.500 lei (8500 euro), pentru copiii cu dizabilitati.In ultimii 10 ani ROVINHUD a organizat o serie de evenimente de degustare de vin cu strangere de fonduri prin care si-a propus sa promoveze vinurile de ... citeste toata stirea