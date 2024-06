5.959 de elevi inscrisi in clasa a VIII-a. De ce multi elevi au evitat inscrierea?

Inspectoratul Scolar Judetean Timis atentioneaza ca, in anul scolar 2023-2024, au fost inscrisi in clasa a VIII-a 5.959 de elevi, dintre care 5.859 in invatamantul de masa si 100 in invatamantul special.Elevii din invatamantul special nu participa la evaluarea nationala, decat la cererea scrisa a parintelui sau reprezentantului legal. In acest an scolar nu s-au depus cereri pentru elevi din invatamantul special.Dintre cei 5.859 de elevi din invatamantul de masa, la evaluarea nationala s-au ... citește toată știrea