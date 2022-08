5 motive sa folosesti sistemul de pompe de caldura aer-apa in locuinta ta

Sistemul de pompe de caldura a capatat un nivel ridicat de popularitate in ultima vreme datorita eficientei energetice de care da dovada, dar si a confortului termic pe care il poate oferi. Modul sau de functionare este unul simplu: prin intermediul compresorului si a structurii circulante, sistemul are capacitatea de a pompa sau transfera caldura dintr-un loc in altul.Vestea buna este ca activitatea de pompare a caldurii nu consuma o cantitate mare de energie electrica, fiind de un real ... citeste toata stirea