500 de ani! Icoana facatoare de minuni a Maicii Domnului din Parohia Maru Caras Severin - jumatate de mileniu

Icoana facatoare de minuni a Maicii Domnului din Parohia Maru, judetul Caras Severin, dateaza din anul 1520 si in 2022 implineste 500 de ani de cand a fost pictata in Sfantul Munte Athos.Asezamantul monahal din Poiana Marului a luat fiinta la initiativa preotului paroh Dorel Fercea si a credinciosilor din Parohia Maru, inainte de Revolutia din 1989. Biserica zidita in cadrul complexului monahal a fost tarnosita pe 24 iunie 2008, de catre Preasfintitul Parinte Lucian.Actualmente osteneala