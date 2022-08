500 de cosuri de gunoi anti-vandalizare, montate pe strazile din Timisoara

Primarul Dominic Fritz a anuntat, sambata, ca toate cele 500 de cosuri au fost deja livrate si se afla la operatorul de salubrizare. Sunt din metal, au o capacitate de 50 de litri si sunt rezistente la vandalizare."Le vom amplasa in piete, statii de transport public, pe strazile cu trafic pietonal ridicat si in zonele unde nu sunt suficiente cosuri de gunoi. Este inca un pas pe care il facem pentru un oras mai curat.De altfel, din aceasta primavara am introdus un nou program de salubrizare. ... citeste toata stirea