500 de noi cazuri! Ziua Internationala a Copilului cu Cancer, la Timisoara

Aproape 400.000 de de noi cazuri de copii cu neoplazii depistati in fiecare an, la nivel mondial. 90.000 de copii mor anual din cauza cancerului. Rata de vindecare depinde, din pacate de gradul de dezvoltare a unei tari, fiind cuprinsa intre 20 si 80 la suta.Confederatia Internationala a Organizatiilor Parintilor cu Copii Bolnavi de Cancer a declarat data de 15 februarie ca fiind Ziua Internationala a Copilului cu Cancer, in 2003.In Romania, in fiecare an sunt inregistrate in jur de 500 de ... citeste toata stirea