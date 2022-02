6 apeluri din 100 la numarul de urgenta, facute intr-un an in Timis au fost alarme false. Amenzile pot ajunge la 4000 de lei

TIMISOARA. Aproape 3000 de apeluri la 112 la nivelul judetului Timis s-au dovedit a fi false in anul care a trecut.Politistii din Timis au demarat o campanie prin care vor sa ii constientizeze pe timiseni in legatura cu situatiile in care trebuie sa sune la 112 si care sunt sanctiunile pe care le pot primi daca abuzeaza de numarul de urgenta. Oamenii legii vor merge si in scolile din judet pentru a discuta cu elevii.In anul 2021, politistii din cadrul IPJ Timis au intervenit la 54.201 ... citeste toata stirea