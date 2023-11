Pe 5 decembrie, incepand cu ora 16:00, va avea loc la Palatul Stefania (Piata Romanilor 1, Timisoara), vernisajul expozitiei THIS IS NOT MY YOUTHOPIA, ce incheie proiectul Post-Digital Intersections, derulat de Asociatia Culturala Marginal la Timisoara in perioada iunie - decembrie 2023. Expozitia aduce la un loc lucrari de la 6 tineri timisoreni alesi in urma unui apel deschis care au lucrat cu cate un curator din cadrul Centrului de Excelenta in Studiul Imaginii din Bucuresti pentru a-si ... citeste toata stirea