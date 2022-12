6 zile singuri ! Pretul? 113 morti

In decembrie 2022, se implinesc 33 de ani de la Revolutia Romana din Decembrie 1989, iar cel mai dramatic a fost faptul ca timp de sase zile, in perioada 16 -22 decembrie 1989, timisorenii au fost lasati singuri sa infrunte gloantele ceausiste, senilele tancurilor si batele securistilor.In fata armelor timisorenii nu au incetat sa spere si au invins teama de moarte. Astfel, Revolutia de la Timisoara, dupa 22 decembrie, s-a extins in toata tara si a dus la caderea dictatorului Nicolae ... citeste toata stirea