61 de ani de la inaugurarea Stadionului 1 Mai din Timisoara. Peste 30.000 de oameni au fost sarbatorit atunci la un turneu international de fotbal

La inceputul lunii mai 1963 s-a inaugurat, in sud-estul orasului, noul stadion al Timisoarei. Stadion numit 1 Mai, data care marca Ziua Internationala a Muncii, zi extrem de importanta in propaganda comunista.Ulterior, dupa Revolutia din 1989, stadionul va purta denumirile de Politehnica, "Silviu Bindea", iar din 1995, "Dan Paltinisanu".Constructia arenei incepuse in 1960, prin munca patriotica, iar capacitatea era de 30.000 de locuri. Era a doua ca marime din tara, dupa stadionul national ... citește toată știrea