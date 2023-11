Nici nu s-a racit bine afara, iar gradele termometrelor nu au cazut sub zero grade, ca unii cetateni din Timisoara, mai ales cei din condominiile vechi, au inceput sa se planga de faptul ca nu au caldura in locuinte, iar caloriferele sunt doar caldute!I-am intrebat pe cei de la Colterm de ce e asa frig in case, in 10 noiembrie, cand afara temperatura este de sub 10 grade noaptea, iar ziua daca ... citeste toata stirea