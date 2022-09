75 de ani de traditie! O istorie a Ortopediei si Traumatologiei Aradene 1947-2020

La data de 16.09.1947, Ion Georgescu, medic primar, doctor in Stiinte Medicale, s-a stabilit in Arad, formand prima sectie de Ortopedie Traumatologie din orasul nostru. Aceasta sectie avea sa fie printre primele din Romania, la acel moment, Aradul ajungand pe harta medicinii romanesti de top.De-a lungul deceniilor, prin munca asidua, cercetare si rezultatele remarcabile obtinute in tratarea pacientilor cu diferite afectiuni din aceasta categorie, Aradul a devenit pionier in domeniu, pacienti ... citeste toata stirea