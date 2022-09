8.000 euro amenda pentru imobiliare.ro in urma unei brese de securitate

Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) a sanctionat Realmedia Network cu amenda de 39.272. lei (8.000 euro) cu argumentul de incalcare a securitatii prelucrarii datelor, la nivelul unui serviciu utilizat de companie la operarea portalului www.imobiliare.ro.Investigatia a fost demarata in urma aparitiei unor informatii in mediul online. In februarie 2021, Profit.ro a anuntat ca o vulnerabilitate de securitate IT a www.imobiliare.ro ar fi ... citeste toata stirea