Opt persoane au fost ranite intr-un accident rutier care a avut loc, vineri, in apropiere de Timisoara, pe DN6, pe sensul de mers spre localitatea Biled. O femeie aflata la volanul unei masini a virt tbrusc la dreapta, in timp ce au autoutilitara se afla in depasire regulamentara. Politistii au deschis dosar penal."O femeie, in varsta de 42 de ani, a condus un autoturism pe DN 6, dinspre Timisoara, spre Biled, iar la un moment dat a efectuat viraj la stanga si a intrat in coliziune cu o ... citeste toata stirea