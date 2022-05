9 persoane fizice si SC Nelanc Speed SRL trimise in judecata pentru evaziune fiscala si spalare de bani

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a 10 inculpati (9 persoane fizice si SC Nelanc Speed SRL) in sarcina carora s-a retinut savarsirea unor infractiuni de evaziune fiscala, spalare a banilor, delapidare, marturie mincinoasa, comise in forma autoratului si a complicitatii.In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt: ... citeste toata stirea