92% dintre locuitorii din Timisoara s-au declarat fericiti ca traiesc aici

Cei mai fericiti romani traiesc in Cluj si Oradea. La polul opus se afla orasul Ploiesti, unde locuitorii au cel mai redus nivel de satisfactie cu privire la orasul in care traiesc. Datele au fost incluse in barometrul privind calitatea vietii la orase, realizat de Banca Mondiala, in anul 2020.Calitatea vietii din Romania si bunastarea a fost masurata cu ajutorul unui barometru urban, care arata faptul ca in Cluj-Napoca traiesc cei mai satisfacuti romani, asta cand vine vorba despre ... citeste toata stirea