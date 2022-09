97 de migranti, depistati incercand sa treaca ilegal granita de vest a Romaniei, 72 intr-un singur TIR

Politistii de frontiera de la Nadlac II, Varsand si Bors, judetele Arad si Bihor, au depistat, in doar 24 de ore, 97 de migranti din diferite state, care au incercat sa treaca ilegal frontiera de stat in Ungaria, ascunsi in mai multe mijloace de transport incarcate cu diverse bunuri. Cel mai mare grup, format din 72 de persoane, a fost depistat intr-un singur TIR, condus de un cetatean roman.TIR-ul in care erau cei 72 de migranti, transporta, conform documentelor, anvelope auto."In data de ... citeste toata stirea