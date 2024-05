A 50-a editie a Congresului Societatii Romane de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice a avut loc la Timisoara

Congresul National al Societatii Romane de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice a avut loc, in perioada 15-18 mai 2024, la Timisoara Convention Center si a avut un program stiintific complex, in care colaborarea interdisciplinara a fost in prim-plan.Congresul a fost o editie istorica a celui mai important eveniment stiintific din diabetologia romaneasca!Prestigioasa manifestare a cuprins sesiuni comune cu specialitati conexe: Cardiologie, Endocrinologie, Gastroenterologie, Nefrologie, ... citește toată știrea